В Германии ответили на угрозы Путина из-за ракет Tomahawk

Что заявил Путин

Напомним, российский диктатор недавно начал угрожать, что Россия "будет вынуждена" отменить "односторонний мораторий" на размещение ударных средств малого и среднего радиуса действия в Европе.

Такое решение Кремль хочет осуществить в случае, если США перебросят в Германию часть своих дальнобойных ракет Tomahawk.

Путин объяснял это тем, что в случае переброски ракет в зоне их поражения будут находиться "важные объекты РФ", в том числе государственного и военного управления.

К слову, США и Германия договорились о размещении Tomahawk на немецкой территории в ходе саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне.

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