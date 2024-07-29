В Германии ответили на угрозы Путина из-за ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать Германию угрозами из-за планов США разместить на территории страны дальнобойные ракеты Tomahawk.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
"Нас не запугать подобными заявлениями", - подчеркнул представитель МИД, комментируя недавние заявления главы Кремля.
Он напомнил, что Россия уже много лет пополняет запасы своих вооружений и ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому Берлин должен на это отреагировать.
Напомним, российский диктатор недавно начал угрожать, что Россия "будет вынуждена" отменить "односторонний мораторий" на размещение ударных средств малого и среднего радиуса действия в Европе.
Такое решение Кремль хочет осуществить в случае, если США перебросят в Германию часть своих дальнобойных ракет Tomahawk.
Путин объяснял это тем, что в случае переброски ракет в зоне их поражения будут находиться "важные объекты РФ", в том числе государственного и военного управления.
К слову, США и Германия договорились о размещении Tomahawk на немецкой территории в ходе саммита НАТО, который прошел 9-11 июля в Вашингтоне.
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