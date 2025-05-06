UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Німеччині відклали другий тур виборів канцлера, - Bild

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина перенесла другий тур виборів канцлера після того, як Фрідріх Мерц не здобув необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Згідно з даними Bild, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Зокрема цю інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.

Провальний перший тур 

Після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. 23 лютого на парламентських виборах переміг блок ХДС й Християнсько-соціального союзів (ХСС), який очолює Мерц. Після цього вів діалог щодо формування коаліції, яку зрештою сформував з Соціал-демократичною партією. 

Зокрема вчора, 5 травня, у Німеччині відбулась церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера. 

Сьогодні ж, 6 травня, Мерц провалився в першому турі голосувань й не здобув необхідної більшості голосів у Бундестазі для обрання канцлером. Йому необхідно було отримати 316 голосів, але результати зрештою виявились іншими: 

  • "за" - 310 голосів; 
  • "проти" - 307 голосів; 
  • утримались - 3. 

Як писали місцеві ЗМІ, це перший випадок в історії федеративної Німеччини, коли раніше призначений канцлер зазнав невдачі у Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц