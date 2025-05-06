У Німеччині відклали другий тур виборів канцлера, - Bild

Згідно з даними Bild, сьогодні Бундестаг точно не проводитиме другий тур голосувань. Зокрема цю інформацію підтвердив й генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн.

Провальний перший тур

Після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. 23 лютого на парламентських виборах переміг блок ХДС й Християнсько-соціального союзів (ХСС), який очолює Мерц. Після цього вів діалог щодо формування коаліції, яку зрештою сформував з Соціал-демократичною партією.

Зокрема вчора, 5 травня, у Німеччині відбулась церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера.

Сьогодні ж, 6 травня, Мерц провалився в першому турі голосувань й не здобув необхідної більшості голосів у Бундестазі для обрання канцлером. Йому необхідно було отримати 316 голосів, але результати зрештою виявились іншими:

"за" - 310 голосів;

"проти" - 307 голосів;

утримались - 3.

Як писали місцеві ЗМІ, це перший випадок в історії федеративної Німеччини, коли раніше призначений канцлер зазнав невдачі у Бундестазі після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.