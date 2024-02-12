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У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста

Німеччина, Понеділок 12 лютого 2024 04:26
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У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Фото: невідомі вбили ножем юного українського баскетболіста (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У німецькому Дюссельдорфі в суботу, 10 лютого, невідомили вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Убивство сталося на національному ґрунті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерацію баскетболу міста Києва.

Зазначається, що Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці.

"Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.

Загиблий раніше займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболістаФото: Федерація баскетболу міста Києва

Трагічні інциденти з українцями за кордоном

Влітку минулого року в норвезькому місті Берген убили 30-річну українку. Катерину Кожому знайшли в готелі з багатьма ножовими пораненнями.

У польському Вроцлаві поліцейські закатували 26-річного українця Дмитра Никифоренка, який приїхав до Польщі за кращим життям. Убивство сталося ще у 2021 році, однак нещодавно у мережі вперше показали кадри із камер спостереження, які доводять, що з українця жорстоко знущалися семеро людей.

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