Дмитра душили, били і різали. У Вроцлаві поліцейські закатували українця до смерті

26-річного українця Дмитра Никифоренка, який приїхав до Польщі за кращим життям, закатували поліцейські у витверезнику у Вроцлаві. Подія сталася ще у 2021 році, втім тільки зараз у мережі вперше показали кадри із камер спостереження, які доводять, що з українця жорстоко знущалися семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Wiadomosci .

Що відомо про інцидент

Дмитро родом із Немирова Вінницької області. У Вроцлав приїхав працювати на будівництві. 30 липня 2021 року після закінчення робочого тижня він разом із співробітниками влаштував барбекю, де була й випивка.

На вечірці Дмитро швидко сп'янів. Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Важливо, що всупереч першим повідомленням поліції, в його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Двоє інших українців провели Дмитра до зупинки й разом всіли в автобус. Втім хлопці вийшли першими з транспорту, а Никифоренко залишився сам, де просто заснув. Наголосимо, що Дмитро не поводився агресивно.

"Не можу сказати, що це його заколисало. (В автобусі) Дмитро сидів тихо і заснув. Коли ми з батьком вийшли, Діма був сонний, нічого не говорив, не прощався з нами. Слини не виділяв, сам із собою не розмовляв", - пізніше на слідстві розповів Денис Курсеітов, один із українських заробітчан, який був у той вечір з Дмитром.

Подібну версію в суді повторив ще один українець Володимир Курсеітов.

Проте поліція наполягала, що Дмитро був агресивним. У якийсь момент він нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Однак моніторинг автобусів, який документує всю поїздку, цього не фіксує.

Коли автобус прибуває на кінцеву зупинку, Дмитра не змогли розбудити, тому повідомили про це в ДАІ МПК і викликали швидку допомогу. Поліція забрала Дмитра у витверезник.

Дмитро з нареченою Сюзанною (скриншот)

Над Дмитром знущались 7 людей

Чоловіка доставили у витверезник в наручниках. Запис відеокамер і свідчення міліції доводять, що його отруїли газом безпосередньо перед тим, як вийти з поліцейської машини - свіжі сліди цього видно на обличчі Дмитра.

Одразу після прибуття на місце всі камери, які поліцейські носять на тілі, вимкнули, щоб не записувати подальші події. Протягом наступного десятка хвилин над Дмитром знущалися семеро осіб: поліцейські та працівники витверезника. Його били руками, ногами, душили і тиснули кийками. А коли він переставав рухатися, намагалися вдавати, що він під кайфом.

О 22.57 серце молодика зупинилось. Правоохоронці викликали бригаду швидкої допомоги забрати тіло і змусили їх засвідчити, що він помер дорогою до лікарні.

Дмитра вбили у витверезнику (скриншот)

Що показали камери відеоспостереження

Тільки через два роки після вбивства Дмитра, вперше оприлюднили кадри із камер відеоспостереження.

Кадри засвідчують, що протягом 40 хвилин Дмитра душили, кілька разів били в обличчя, різали ножем, а потім тиснули поліцейською палицею на шию.

Судовий експерт зазначив, що було побиття обличчя, верхньої частини тіла, натискання кийком.

На кадрах видно, як Дмитру завдають ударів у різні частини тіла, здавлюють шию.

Протягом 40 хвилин над Дмитром знущались семеро людей (скриншот)

Смерть Дмитра була не першою

У польській пресі пишуть, що смерть Дмитра була не першою - це ціла серія, яка почалася зі смерті Ігоря Стаховяка, який помер у травні 2016 року після удару електрошокером в одному з відділків поліції Вроцлава.

Уже тоді згадувалося, що всього кілька місяців тому за наказом тодішнього головного коменданта поліції Кшиштофа Ґаєвського була створена "група оптимізації процедур", яка мала розробити вказівки для поліції, щоб уникнути подібних подій у майбутньому.

Однією з найважливіших рекомендацій - під час втручання категорично заборонено натискати на шию, грудну клітку, живіт і спину, тому що тоді обмежується можливість дихання з усіма наслідками. Втручання повинно обмежуватися іммобілізацією кінцівок з використанням або без використання наручників.

Однак після створення документа постраждалих від втручання поліції було більше.

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати

Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття. Припускали, що раніше він вживав наркотики.

Забальзамоване тіло відправили в Україну і одразу поховали.

Про справжні обставини цієї трагедії родина Дмитра дізналася із публікації статті у "Gazeta Wyborcza" 2 вересня 2021 року.

Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у втручанні, відбулися лише після матеріалу у "Wyborcza".

Співробітники медичного витверезника, які брали участь у катуванні Дмитра та спостерігали за цим, звільнилися за власним бажанням.

Потім з’ясувалося, що для приховування обставин трагедії вони мали узгодити версію подій, яка б знімала провину за смерть 26-річного хлопця.

Батько Дмитра Сергій Никифоренко та його наречена Сюзанна під час суду над міліціонерами (скриншот)

Яке покарання загрожує винуватцям

У березні цього року обвинувальний акт проти аж восьми осіб нарешті дійшов до суду. Прокуратура звинувачує трьох міліціонерів і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого міліціонера - за те, що не допоміг Дмитру: за версією слідства, він спостерігав, як його катують, і нічого не робив для протидії ситуації. Своєю чергою лікарку звинувачують у ненавмисному вбивстві через те, що вона не запобігла насильству, вчиненому над українцем.

Звинуватили також двох працівників витверезника, які нібито причетні до замітання слідів події. Обвинуваченим у смертельному побитті поліцейським і працівникам лікарні тепер загрожує до десяти років позбавлення волі. Решті - до п'яти років. Жоден з них провину не визнає.

Під час останнього засідання батько Дмитра заявив, що він мав двох синів і обидвох втратив. Одного вбили в Польщі, а другого - "забрала" Росія (старший син Роман пішов на фронт і зник безвісти).

Відео із камер спостереження можна переглянути за посиланням. Увага, не переглядайте його, якщо вам не виповнилось 18 років, або ви надто вразливі.