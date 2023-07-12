"Вона тільки почала жити": у Норвегії жорстоко вбили українку

Декілька днів тому всі ЗМІ облетіла шокуюча новина - 30-річну українку було вбито в місті Берген, у Норвегії. Молода жінка поїхала до цієї країни з маленьким, 2-річним сином, щоб уберегти малюка від війни.

Що відомо про загиблу та кого поліція підозрює у вбивстві, розповіли у виданні " Факти ".

Виїхала з України лише на початку 2023 року

Катерина Кожома була родом із міста Тернівка на Дніпропетровщині. Вона мала складне життя, оскільки ще підлітковому віці вона втратила майже всіх родичів.

"У Катерини досить непросте життя: вона втратила маму, батька та вітчима. Буквально місяць за місяцем йшли з життя найдорожчі їй люди. І це ми ще студентами не були. Залишилася тільки сестра. Знаю, що Катя здобула вищу освіту в Дніпрі, керувала командою у сфері продажів у компанії robota.ua. Коли вони почали розширюватися, її запросили до Києва, де вже на той час проживала я", - розповіла подруга Марії.

Катя у Києві отримала керівну посаду у великій IT-компанії, багато працювала. А потім приголомшила знайомих новиною про те, що виходить заміж.

За словами Марії, з майбутнім чоловіком Катя познайомилася у Туреччині. Михайло - азербайджанець за національністю, але мав посвідку на проживання в Україні. Подругам він одразу не сподобався.

"Він був дивним, у моєму оточенні чоловіки так точно не поводяться. Я не можу сказати, що це був булінг... Наприклад, однокласниця прагнула до вдосконалення, підвищення на роботі, а її чоловік говорив натомість: "Я граю на гітарі. Я не можу працювати, у мене Катюша є". Хоча це не зовсім історія про альфонса. Просто Михайло реально вірив у те, що він якийсь особливий. Був випадок, що я трохи образилася на Катю, бо вона повідомила, що вони з коханим розходяться. Хотіла її підтримати, а вона не приїхала і вирушила до аеропорту за чоловіком, бо він сказав, що поїде назавжди", - пояснила Марія.

Восени 2020 року Катя народила сина. А коли розпочалася повномасштабна війна, вона була у Києві. Знайомі розповідали Марії, що у пари все гаразд і жінка виглядає щасливою.

А у січні 2023 року, коли були масові відключення світла, Катя із сином поїхала до Норвегії. Ходили чутки, що вона поїхала не лише через локдаун та війну, ще однією причиною стало бажання поїхати подалі від чоловіка, через якого вона страждала.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)

Поліція в Норвегії виявилася надто лояльною

Якось Михайло дістався Норвегії та знайшов там дружину і 2-річного сина. Вже в чужій країні українка звернулася до поліції, але ті повелися дуже лояльно та дозволили Михайлу відвідувати сина.

У Бергені українські біженці мешкають у готелі Magic Hotel Solheimsviken, саме там жила Катя та 2-річний Андріан.

Ще 22 червня вона публікувала в соцмережах щасливі фото - вона приміряла білу сукню та грайливо позувала. А 7 липня вона загинула.

Що саме сталося того трагічного вечора - невідомо. Українку з багатьма ножовими пораненнями знайшли співробітники готелю. Вони викликали поліцію та швидку допомогу.

Жінку екстрено госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати її життя - вона померла за півтори години від отриманих травм у реанімації.

У скоєнні злочину підозрюють її чоловіка, 30-річного Михайла. Його заарештували того ж дня, біля готелю. Відомо, що він мав дозвіл на тимчасове перебування в країні до 2024 року. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

"Фігурант не визнає кримінальної відповідальності у справі. Немає жодних доказів, які б вказували на те, що були інші виконавці, крім заарештованого чоловіка. Тепер оцінюватиметься осудність обвинуваченого. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)

Що буде з Андріаном

За словами поліції, хлопчика в момент вбивства поряд із мамою не було. Служби передали дитину жінці, яка за ним доглядає. І його відвідує подруга Каті. Зараз із ним усе гаразд.

Сестра Каті вже взялася за оформлення всіх необхідних паперів. У Норвегії проведуть кремацію, а потім урну з прахом передадуть в Україну, щоб рідні змогли поховати жінку.

Рідні, друзі та знайомі відгукнулися та допомогли сім'ї, директор Каті надав сестрі юриста, який допомагає з оформленням паперів. Також одразу оформлюють опікунство, щоб вона могла забрати племінника.

"Тільки тиждень тому спілкувалася з Катею. Я тішилася її розповідями про адаптацію Андріанчика в садочку. Вона лише почала життя в країні, про яку мріяла. Ми всі сподіваємося, що правосуддя на довічне ув'язнення покарає вбивцю. Але головне, щоб її син був у надійних руках і легко (по можливості) пережив втрату мами. Невимовний біль", - написала подруга загиблої Ганна Ковалевська.

Катерина Кожома (фото: facebook.com/Катерина Кожома)