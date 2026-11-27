Новий бюджет Німеччини

Більшістю голосів урядової коаліції 27 листопада Бундестаг затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік. Він передбачає видатки у розмірі 555,9 мільярда євро, що приблизно на 6% більше, ніж у поточному році.

Понад третина видатків основного бюджету припадає на сферу праці та соціального забезпечення. Інвестиції в межах основного бюджету зростуть до 61,8 мільярда євро.

Допомога Україні

Видатки на оборону зростуть майже до 140 мільярдів євро - найвищого рівня з часів завершення Холодної війни. Це пов'язано з війною Росії проти України, гібридними загрозами та загальною ситуацією у світі.

Також бюджет Німеччини на 2027 рік передбачає майже 12 мільярдів євро на підтримку України

Кошти закладені за окремою бюджетною статтею "Зміцнення спроможностей держав, які зазнали нападу з порушенням міжнародного права, у сфері безпеки, оборони та стабілізації".

Видатки за цією статтею у 2027 році становитимуть 11,612 мільярда євро проти 11,547 мільярда євро у 2026 році, пише видання.