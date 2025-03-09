У Німеччині турбуються, що Трамп може відключити підтримку F-35

Співрозмовник Handelsblatt у військовій галузі закликав не панікувати і назвав малоймовірною можливість того, що США поставить ВПС Німеччини (Люфтваффе) в залежність і припинить підтримку.

"У цьому разі ми зможемо літати на F-35, поки в нас не скінчаться запчастини або машини не потребуватимуть оновлення системи", - сказало джерело видання.

Handelsblatt нагадує, що раніше у компанії Lockheed Martin вже виникали проблеми з програмним забезпеченням для винищувачів F-35. Це призвело до того, що постачання літаків до Данії, Норвегії та Бельгії відтермінували.

Заступник голови фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул заявив Handelsblatt, що блок не має намірів відмовлятися від контракту на F-35.

Але його однопартієць, депутат Бундестагу Інґо Ґедехенс вважає, що потрібно ретельніше вивчити цю проблему.

"Чи можуть американські системи озброєння, які ми закупили для Бундесверу, бути просто відключені імпульсивним рішенням Дональда Трампа? Звичайно, цього не можна допустити, і тому необхідно зараз же серйозно розглянути це питання", - заявив депутат.