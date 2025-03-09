В Германии беспокоятся, что Трамп может отключить поддержку F-35

Собеседник Handelsblatt в военной отрасли призвал не паниковать и назвал маловероятной возможность того, что США поставит ВВС Германии (Люфтваффе) в зависимость и прекратит поддержку.

"В этом случае мы сможем летать на F-35, пока у нас не закончатся запчасти или машины не потребуют обновления системы", - сказал источник издания.

Handelsblatt напоминает, что ранее у компании Lockheed Martin уже возникали проблемы с программным обеспечением для истребителей F-35. Это привело к тому, что поставки самолетов в Данию, Норвегию и Бельгию отсрочили.

Заместитель главы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Иоганн Вадефул заявил Handelsblatt, что блок не намерен отказываться от контракта на F-35.

Но его однопартиец, депутат Бундестага Инго Гедехенс считает, что нужно тщательнее изучить эту проблему.

"Могут ли американские системы вооружения, которые мы закупили для Бундесвера, быть просто отключены импульсивным решением Дональда Трампа? Конечно, этого нельзя допустить, и поэтому необходимо сейчас же серьезно рассмотреть этот вопрос", - заявил депутат.