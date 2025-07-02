У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами

У відомстві підкреслили, що "не терплять жодної загрози єврейському життю в Німеччині".

"Підозру щодо громадянина Данії у ймовірній агентурній діяльності на користь Ірану слід повністю розслідувати. Сьогодні посла Ірану було викликано до МЗС", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у вівторок, 1 липня, німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Данії в зборі інформації про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.

За даними слідчих, упродовж червня підозрюваний проводив спостереження за трьома такими об'єктами, наслідком чого також могли стати терористичні дії проти єврейських об'єктів.

Підозрюваний діяв за вказівками від "Кудс" - закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зокрема, чоловік фотографував низку будівель, зокрема офіс Німецько-ізраїльського товариства.

Ордер на його арешт було виконано минулого тижня за сприяння поліції данського міста Орхус. Після екстрадиції з Данії підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального суду Німеччини.