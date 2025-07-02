UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами

Фото: у Німеччині стурбовані діяльністю іранського шпигуна (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану через затримання чоловіка, що збирав шпигунську інформацію для Корпусу стражів ісламської революції (КВІР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини та агентство Reuters.

У відомстві підкреслили, що "не терплять жодної загрози єврейському життю в Німеччині".

"Підозру щодо громадянина Данії у ймовірній агентурній діяльності на користь Ірану слід повністю розслідувати. Сьогодні посла Ірану було викликано до МЗС", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у вівторок, 1 липня, німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Данії в зборі інформації про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.

За даними слідчих, упродовж червня підозрюваний проводив спостереження за трьома такими об'єктами, наслідком чого також могли стати терористичні дії проти єврейських об'єктів.

Підозрюваний діяв за вказівками від "Кудс" - закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зокрема, чоловік фотографував низку будівель, зокрема офіс Німецько-ізраїльського товариства.

Ордер на його арешт було виконано минулого тижня за сприяння поліції данського міста Орхус. Після екстрадиції з Данії підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального суду Німеччини.

Іранські шпигуни на Заході

В контексті нещодавніх бомбардувань авіацією США ядерних об'єктів в Ірані, у ЗМІ почали з'являтися публікації про активність мережі іранських шпигунів у різних країнах світу.

Зокрема, видання Washington Post зазначило, що агенти Ірану готували замах на чинного президента США Дональда Трампа й екс-держсекретаря Майка Помпео.

Додамо, що нещодавно на Кіпрі було затримано британця, що також шпигував на користь КВІРу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран