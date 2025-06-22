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На Кіпрі затримали британця за підозрою в шпигунстві для Ірану

Кіпр, Неділя 22 червня 2025 03:46
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На Кіпрі затримали британця за підозрою в шпигунстві для Ірану Ілюстративне фото: британський прем'єр Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Кіпрі заарештували громадянина Великої Британії за підозрою у шпигунстві та тероризмі. Його пов’язують зі спостереженням за базами ВПС і можливими зв’язками з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Британського громадянина запідозрили у зв’язках з іранськими спецслужбами. Чоловіка затримали в п’ятницю, 20 червня, коли з’явилися підозри, що він готував терористичну атаку.

За інформацією місцевих ЗМІ, він, ймовірно, вів спостереження за базою Королівських ВПС Великої Британії в Акротірі та мав зв’язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

У суботу британець постав перед окружним судом, який ухвалив рішення залишити його під вартою на вісім днів для подальшого розслідування.

Поліція відмовилася повідомляти деталі даної справи з міркувань національної безпеки.

Відомо, що підозрюваний мешкав у місті Закакі, поблизу бази Акротірі. Його помітили із фотокамерою з потужним об’єктивом і трьома телефонами. Крім того, з середини квітня він нібито стежив і за іншою військовою базою - Андреаса Папандреу в регіоні Пафос.

Міністерство закордонних справ Великої Британії вже підтвердило, що співпрацює з владою Кіпру щодо справи британського громадянина. Таким чином, спростовано інформацію, що затриманий нібито має азербайджанське походження.

Нагадаємо, США приєдналися до операції Ізраїлю проти ядерних і військових об'єктів Ірану.

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