У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Ірану через затримання чоловіка, що збирав шпигунську інформацію для Корпусу стражів ісламської революції (КВІР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини та агентство Reuters.
У відомстві підкреслили, що "не терплять жодної загрози єврейському життю в Німеччині".
"Підозру щодо громадянина Данії у ймовірній агентурній діяльності на користь Ірану слід повністю розслідувати. Сьогодні посла Ірану було викликано до МЗС", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у вівторок, 1 липня, німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Данії в зборі інформації про єврейські об'єкти та осіб у Берліні.
За даними слідчих, упродовж червня підозрюваний проводив спостереження за трьома такими об'єктами, наслідком чого також могли стати терористичні дії проти єврейських об'єктів.
Підозрюваний діяв за вказівками від "Кудс" - закордонного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зокрема, чоловік фотографував низку будівель, зокрема офіс Німецько-ізраїльського товариства.
Ордер на його арешт було виконано минулого тижня за сприяння поліції данського міста Орхус. Після екстрадиції з Данії підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального суду Німеччини.
Іранські шпигуни на Заході
В контексті нещодавніх бомбардувань авіацією США ядерних об'єктів в Ірані, у ЗМІ почали з'являтися публікації про активність мережі іранських шпигунів у різних країнах світу.
Зокрема, видання Washington Post зазначило, що агенти Ірану готували замах на чинного президента США Дональда Трампа й екс-держсекретаря Майка Помпео.
Додамо, що нещодавно на Кіпрі було затримано британця, що також шпигував на користь КВІРу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.