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В Германии пойман иранский агент, который шпионил за еврейскими объектами

Среда 02 июля 2025 04:58
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В Германии пойман иранский агент, который шпионил за еврейскими объектами Фото: в Германии обеспокоены деятельностью иранского шпиона (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Ирана из-за задержания мужчины, который собирал шпионскую информацию для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии и агентство Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что "не терпят никакой угрозы еврейской жизни в Германии".

"Подозрение в отношении гражданина Дании в вероятной агентурной деятельности в пользу Ирана следует полностью расследовать. Сегодня посол Ирана был вызван в МИД", - говорится в сообщении.

Отметим, что во вторник, 1 июля, немецкая прокуратура предъявила обвинение гражданину Дании в сборе информации о еврейских объектах и лицах в Берлине.

По данным следователей, в течение июня подозреваемый проводил наблюдение за тремя такими объектами, следствием чего также могли стать террористические действия против еврейских объектов.

Подозреваемый действовал по указаниям от "Кудс" - зарубежного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, мужчина фотографировал ряд зданий, в частности офис Немецко-израильского общества.

Ордер на его арест был выполнен на прошлой неделе при содействии полиции датского города Орхус. После экстрадиции из Дании подозреваемого доставят к следственному судье Федерального суда Германии.

Иранские шпионы на Западе

В контексте недавних бомбардировок авиацией США ядерных объектов в Иране, в СМИ начали появляться публикации об активности сети иранских шпионов в разных странах мира.

В частности, издание Washington Post отметило, что агенты Ирана готовили покушение на действующего президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео.

Добавим, что недавно на Кипре был задержан британца, который также шпионил в пользу КСИРа.

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