Німеччина готується до формування першого в історії країни полку, спеціалізованого на використанні дронів. На його озброєнні будуть розвідувальні дрони, засоби РЕБ, перехоплювачі, а також далекобійні ударні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що окреме місце в структурі підрозділу відведуть безпілотному апарату, який зможе здійснювати розвідувальні місії на дистанції до 2 тисяч кілометрів.

Початок формування полку запланований на 2027 рік. На першому етапі до нього планують залучити приблизно 350 військовослужбовців, а до 2029 року штат має зрости орієнтовно до 600 осіб.

Після тривалого періоду надання Україні озброєння та військової підтримки у протистоянні російській агресії Німеччина дедалі більше зацікавлена в українських технологіях і практичному досвіді ведення бойових дій. Ці напрацювання Берлін планує використовувати для оновлення та посилення власних збройних сил.

Згідно з попереднім планом, новий полк складатиметься із шести рот, кожна з яких матиме власну спеціалізацію та виконуватиме визначені бойові завдання. Один із підрозділів працюватиме безпосередньо поблизу основних сил німецької армії, забезпечуючи спостереження, розвідку та ураження цілей на невеликій відстані.

Інша рота спеціалізуватиметься на протидії ворожим безпілотникам і захисті військових формувань. Ще дві роти відповідатимуть за виконання завдань на значній відстані за передовими позиціями противника.

Для роботи з найбільш віддаленими цілями передбачено окремий підрозділ Deep Strike. Його основним призначенням стане виявлення та ураження об'єктів на великих дистанціях. Також у складі полку планують створити спеціальну групу, яка займатиметься перевіркою нових технологічних рішень.

За попередніми розрахунками німецької сторони, придбання кількох тисяч безпілотників для потреб нового формування коштуватиме близько 150 мільйонів євро.

Що відомо про зброю нового полку

Більшість представлених у документах систем уже має досвід використання в реальних бойових умовах. Зокрема, сім із дев'яти зазначених розробок уже застосовуються українськими військовими.

До переліку входить, зокрема, наземний роботизований комплекс Termit, який планують додатково обладнати великокаліберним кулеметом.

Для виконання розвідувальних завдань поблизу передової німецькі військові розглядають безпілотник Vector, створений компанією Quantum Systems. Ця система вже перебуває на озброєнні українських підрозділів. Разом із ним планують використовувати компактний ударний дрон Bumblebee від компанії Perennial.

Захист від повітряних безпілотних загроз має забезпечувати система Merops виробництва Perennial. Вона призначена для перехоплення та нейтралізації ворожих БпЛА.

Для операцій на більшій відстані від лінії бойового зіткнення передбачені український розвідувальний комплекс Raybird, який уже накопичив сотні тисяч годин польотів у бойових умовах, а також ударний безпілотник Hornet від Perennial.

Окремий набір засобів планують передати підрозділу Deep Strike. Йдеться про далекобійний розвідувальний БпЛА та українську крилату ракету "Фламінго" від Fire Point.

Водночас представники німецької армії поки не підтверджують оприлюднені подробиці щодо майбутньої структури підрозділу. У відповіді виданню вони повідомили, що остаточний варіант організації дронового полку наразі ще розробляється.