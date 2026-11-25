Германия готовится к формированию первого в истории страны полка, специализированного на использовании дронов. На его вооружении будут разведывательные дроны, средства РЭБ, перехватчики, а также дальнобойные ударные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что отдельное место в структуре подразделения будет отведено беспилотному аппарату, который сможет осуществлять разведывательные миссии на дистанции до 2 тысяч километров.

Начало формирования полка запланировано на 2027 год. На первом этапе к нему планируют привлечь около 350 военнослужащих, а к 2029 году штат должен вырасти ориентировочно до 600 человек.

После длительного периода предоставления Украине вооружения и военной поддержки в противостоянии российской агрессии Германия все больше заинтересована в украинских технологиях и практическом опыте ведения боевых действий. Эти наработки Берлин намерен использовать для обновления и усиления собственных вооруженных сил.

Согласно предварительному плану, новый полк будет состоять из шести рот, каждая из которых будет иметь собственную специализацию и выполнять определенные боевые задания. Одно из подразделений будет работать непосредственно вблизи основных сил немецкой армии, обеспечивая наблюдение, разведку и поражение целей на небольшом расстоянии.

Другая рота будет специализироваться на противодействии враждебным беспилотникам и защите военных формирований. Еще две роты будут отвечать за выполнение заданий на значительном расстоянии по передовым позициям противника.

Для работы с наиболее отдаленными целями предусмотрено отдельное подразделение Deep Strike. Его основным предназначением станет обнаружение и поражение объектов на больших дистанциях. Также в составе полка планируется создать специальную группу, которая будет заниматься проверкой новых технологических решений.

По предварительным расчетам немецкой стороны, приобретение нескольких тысяч беспилотников для нужд нового формирования будет стоить около 150 миллионов евро.

Что известно об оружии нового полка

У большинства представленных в документах систем уже есть опыт использования в реальных боевых условиях. В частности, семь из девяти разработок уже применяются украинскими военными.

В список входит, в частности, наземный роботизированный комплекс Termit, который планируют дополнительно оборудовать крупнокалиберным пулеметом.

Для выполнения разведывательных задач вблизи передовой германские военные рассматривают беспилотник Vector, созданный компанией Quantum Systems. Эта система уже находится на вооружении украинских подразделений. Вместе с ним планируется использовать компактный ударный дрон Bumblebee от компании Perennial.

Защита от воздушных беспилотных угроз должна обеспечивать система Merops производства Perennial. Она предназначена для перехвата и нейтрализации враждебных БПЛА.

Для операций на большем расстоянии от линии боевого столкновения предусмотрены украинский разведывательный комплекс Raybird, накопивший уже сотни тысяч часов полетов в боевых условиях, а также ударный беспилотник Hornet от Perennial.

Отдельный набор средств планируется передать подразделу Deep Strike. Речь идет о дальнобойном разведывательном БПЛА и украинской крылатой ракете "Фламинго" от Fire Point.

В то же время, представители немецкой армии пока не подтверждают обнародованные подробности относительно будущей структуры подразделения. В ответе изданию они сообщили, что окончательный вариант организации дронового полка еще разрабатывается.