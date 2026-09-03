У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

Створенням безпілотників займається спільне підприємство німецько-американської компанії Auterion та українського розробника Airlogix біля Мюнхена, яке було засноване у лютому цього року. Проєкт реалізується на замовлення німецького уряду, а джерела в оборонній галузі оцінюють вартість контракту приблизно у 300 мільйонів євро.

Повністю виконати це масштабне замовлення партнери планують до середини 2027 року. Водночас компанії розраховують на нові замовлення та тривалу співпрацю в майбутньому.

Для забезпечення високих темпів виробництва збір дронів розгортають не лише на майданчику поблизу Мюнхена, а й на додатковому заводі у східній частині Німеччини.

Технічні характеристики та розподіл ролей

На підприємствах збирають дві моделі дронів: середньої дальності та далекобійну версію, яка здатна долати відстань до 1500 кілометрів. Усі апарати є одноразовими та несуть вибухівку для безпосереднього ураження цілей противника.

У цій кооперації компанії чітко розділили технологічні завдання. Українська Airlogix постачає корпуси та механічні компоненти, тоді як Auterion відповідає за програмне забезпечення та операційну систему.

У програмне забезпечення безпілотників інтегровано штучний інтелект. Він дозволяє їм успішно долітати до визначених цілей навіть в умовах активного придушення ворожими системами радіоелектронної боротьби.

Як заявив керівник компанії Auterion Лоренц Майєр, завдяки цьому проєкту Німеччина отримала власну лінію з виготовлення точної та відносно доступної зброї у великих обсягах.