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В Германии стартовало производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

17:31 03.09.2026 Чт
2 мин
Беспилотники оснащены ИИ, который позволяет поражать цель даже под действием РЭБ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дальнобойный беспилотник (auterion.com)

В Германии началось производство более 5 тысяч дальнобойных ударных дронов для Украины. Первые образцы уже готовы, а испытанные системы поступят на вооружение ВСУ уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Созданием беспилотников занимается совместное предприятие немецко-американской компании Auterion и украинского разработчика Airlogix возле Мюнхена, основанное в феврале этого года. Проект реализуется по заказу немецкого правительства, а источники в оборонной отрасли оценивают стоимость контракта примерно в 300 миллионов евро.

Полностью выполнить этот масштабный заказ партнеры планируют к середине 2027 года. В то же время, компании рассчитывают на новые заказы и длительное сотрудничество в будущем.

Для обеспечения высоких темпов производства сбор дронов разворачивается не только на площадке вблизи Мюнхена, но и на дополнительном заводе в восточной части Германии.

Технические характеристики и распределение ролей

На предприятиях собирают две модели дронов: средней дальности и дальнобойную версию, способную преодолевать расстояние до 1500 километров. Все аппараты одноразовые и несут взрывчатку для непосредственного поражения целей противника.

В данной кооперации компании четко разделили технологические задания. Украинский Airlogix поставляет корпуса и механические компоненты, в то время как Auterion отвечает за программное обеспечение и операционную систему.

В программное обеспечение беспилотников интегрирован искусственный интеллект. Он позволяет им успешно долетать до определенных целей даже в условиях активного подавления вражескими системами радиоэлектронной борьбы.

Как заявил руководитель компании Auterion Лоренц Майер, благодаря этому проекту Германия получила собственную линию по изготовлению точного и относительно доступного оружия в больших объемах.

Напомним, реактивные "Шахеды", скорость которых превышает 400-450 км/ч, становятся все более сложной целью для дронов-интерсепторов, поскольку большинство из них просто не выдерживают такого темпа полета.

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