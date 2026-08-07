В Німеччині спростували інформацію про боєприпаси на літаку в Лейпцигу

Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало повідомлення про те, що дрон з вибухівкою виявили поблизу вантажного літака з боєприпасами для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
На спільному засіданні голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ повідомили, що на борту літака не було жодної зброї чи боєприпасів - про це передало агентство dpa з посиланням на дані, які збігаються з попередньою публікацією видання Focus.
Голова Комітету з внутрішніх справ Детлеф Зайф теж спростував ці повідомлення.
"Судячи з усіх розмов, у яких я брав участь, літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю", - заявив він Reuters.
Марет Монтавон, керівниця з комунікацій та державних відносин компанії Mitteldeutsche Flughafen, яка управляє аеропортом Лейпцига, повідомила виданню Leipziger Volkszeitung, що на борту літака взагалі не було жодного вантажу.
"Antonov, про який ідеться, на момент інциденту був порожнім і, відповідно, не перевозив жодного вантажу. Ця оцінка збігається з інформацією, яку ми отримали від Antonov Logistics SALIS", - сказала Монтавон.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини на офіційний запит про коментар поки не відповіло.
Джерела в безпекових колах раніше повідомляли, що у вівторок поблизу українського вантажного літака Ан-124 "Руслан" виявили дрон з вибухівкою. Федеральна поліція знешкодила вибуховий пристрій.
Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт запрошує кількох європейських колег на зустріч після цього інциденту - про це підтвердило його відомство у четвер. Мета зустрічі - скоординувати спільну стратегію захисту від дронів та посилити охорону критичної інфраструктури.