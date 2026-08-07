В Німеччині спростували інформацію про боєприпаси на літаку в Лейпцигу

Що з'ясувалось на засіданні комітетів Бундестагу

На спільному засіданні голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ повідомили, що на борту літака не було жодної зброї чи боєприпасів - про це передало агентство dpa з посиланням на дані, які збігаються з попередньою публікацією видання Focus.

Голова Комітету з внутрішніх справ Детлеф Зайф теж спростував ці повідомлення.

"Судячи з усіх розмов, у яких я брав участь, літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю", - заявив він Reuters.

Що каже оператор аеропорту

Марет Монтавон, керівниця з комунікацій та державних відносин компанії Mitteldeutsche Flughafen, яка управляє аеропортом Лейпцига, повідомила виданню Leipziger Volkszeitung, що на борту літака взагалі не було жодного вантажу.

"Antonov, про який ідеться, на момент інциденту був порожнім і, відповідно, не перевозив жодного вантажу. Ця оцінка збігається з інформацією, яку ми отримали від Antonov Logistics SALIS", - сказала Монтавон.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини на офіційний запит про коментар поки не відповіло.