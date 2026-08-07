В Германии опровергли информацию о боеприпасах на самолете в Лейпциге

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщение о том, что дрон со взрывчаткой обнаружили вблизи грузового самолета с боеприпасами для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
На совместном заседании глав комитетов Бундестага по обороне и внутренним делам сообщили, что на борту самолета не было ни одного оружия или боеприпасов - об этом передало агентство dpa со ссылкой на данные, совпадающие с предыдущей публикацией издания Focus.
Глава Комитета по внутренним делам Детлеф Зайф тоже опроверг эти сообщения.
"Судя по всем разговорам, в которых я участвовал, самолет не был загружен боеприпасами или оружием", - заявил он Reuters.
Марет Монтавон, руководитель по коммуникациям и государственным отношениям компании Mitteldeutsche Flughafen, управляющей аэропортом Лейпцига, сообщила изданию Leipziger Volkszeitung, что на борту самолета вообще не было ни одного груза.
"Antonov, о котором идет речь, на момент инцидента был пуст и, соответственно, не перевозил ни одного груза. Эта оценка совпадает с информацией, которую мы получили от Antonov Logistics SALIS", - сказала Монтавон.
Министерство внутренних дел Германии на официальный запрос о комментарии пока не ответило.
Источники в кругах безопасности ранее сообщали, что во вторник вблизи украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан" обнаружили дрон со взрывчаткой. Федеральная полиция обезвредила взрывное устройство.
Министр внутренних дел Александер Добриндт приглашает нескольких европейских коллег на встречу после этого инцидента - об этом подтвердило его ведомство в четверг. Цель встречи - скоординировать общую стратегию защиты от дронов и усилить охрану критической инфраструктуры.