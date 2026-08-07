В Германии опровергли информацию о боеприпасах на самолете в Лейпциге

Что выяснилось на заседании комитетов Бундестага

На совместном заседании глав комитетов Бундестага по обороне и внутренним делам сообщили, что на борту самолета не было ни одного оружия или боеприпасов - об этом передало агентство dpa со ссылкой на данные, совпадающие с предыдущей публикацией издания Focus.

Глава Комитета по внутренним делам Детлеф Зайф тоже опроверг эти сообщения.

"Судя по всем разговорам, в которых я участвовал, самолет не был загружен боеприпасами или оружием", - заявил он Reuters.

Что говорит оператор аэропорта

Марет Монтавон, руководитель по коммуникациям и государственным отношениям компании Mitteldeutsche Flughafen, управляющей аэропортом Лейпцига, сообщила изданию Leipziger Volkszeitung, что на борту самолета вообще не было ни одного груза.

"Antonov, о котором идет речь, на момент инцидента был пуст и, соответственно, не перевозил ни одного груза. Эта оценка совпадает с информацией, которую мы получили от Antonov Logistics SALIS", - сказала Монтавон.

Министерство внутренних дел Германии на официальный запрос о комментарии пока не ответило.