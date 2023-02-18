У Німеччині сказали, коли танки Leopard 2 опиняться в Україні

Сьогодні, 18 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю (Leopards - ред.)", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, сьогодні Пісторіус заявив, що Україна повинна перемогти у війні, інакше це буде лише початком.

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