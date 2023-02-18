В Германии сказали, когда танки Leopard 2 окажутся в Украине

Сегодня, 18 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас огромное количество, но мы все еще работаем над большим количеством (Leopards – ред.)", – сказал министр обороны.

Напомним, сегодня Писториус заявил, что Украина должна победить в войне, иначе это будет только начало.

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