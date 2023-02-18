Україна повинна перемогти у війні, інакше це буде лише початком, - Пісторіус

Україна повинна перемогти у війні проти Російської Федерації, інакше це буде лише початком російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки, пише РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України. І якщо Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) доб'ється свого, це буде лише початком. Оскільки ні дипломатія, ні жорсткі економічні санкції не змінили напрямок руху Путіна, наша демонстрація сили є правильною відповіддю", - додав міністр.

За словами Пісторіуса, військова допомога Заходу Україні є способом стримувати інші російські напади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, попри будь-який запропонований мирний план з припинення війни в Україні, українці й надалі боротимуться за свою свободу.

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