У Німеччині за символіку "рашистів" чоловіка зобов'язали задонатити українцям

В місті Вісбаден, Німеччина, суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф організації, яка надає допомогу українцям через те, що він ходив на роботу у футболці з літерою "Z", яка символізує вторгнення РФ в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

За інформацією видання чоловік одягав на роботу футболку із "рашистською" символікою, яку йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець вивісив над будівлею компанії прапор України.

Чоловік живе в Німеччині з 1992 року і є громадянином цієї країни, однак у нього російське коріння. На суді він заявив, що споживав всю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні прийшли до влади "нацисти". Після того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

Чоловіка зобов’язали здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати для допомоги постраждалим від війни українцям.