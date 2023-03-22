В Германии за символику "рашистов" мужчину обязали задонатить украинцам

В городе Висбаден, Германия, суд обязал мужчину заплатить штраф организации, оказывающей помощь украинцам из-за того, что он ходил на работу в футболке с буквой "Z", символизирующей вторжение РФ в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации издания, мужчина одевал на работу футболку с "рашистской" символикой, которую ему подарил его товарищ россиянин, потому что его работодатель вывесил над зданием компании флаг Украины.
Человек живет в Германии с 1992 года и является гражданином этой страны, однако у него российские корни. На суде он заявил, что потреблял всю информацию из российских СМИ и думал, что в Украине пришли к власти "нацисты". После того, как на войне погиб сын его близкого друга, он начал смотреть больше новостей в немецких СМИ.
Мужчину обязали совершить пять платежей по 300 евро альянса организаций Deutschland hilft, которые собирают донаты для помощи пострадавшим от войны украинцам.
Ранее мы сообщали, что бесплатный эвакуационный поезд с польской станции Перемышль в немецкий город Ганновер продлили до мая 2023 года.
Напомним, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро.
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