У Німеччині розслідують ймовірну диверсію на одному з кораблів ВМС Бундесверу
У Німеччині, ймовірно, стався випадок диверсії на військово-морському флоті. На фрегаті Hessen було попереджено спробу забруднення нафтою системи питної води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Повернувшись до порту бази військово-морського флоту Вільгельмсгафен на узбережжі Нижньої Саксонії, корабель, імовірно, став мішенню диверсантів. За даними слідчих, було виявлено спробу забруднити систему питної води фрегата десятками літрів відпрацьованої нафти.
Приватній компанії з Нижньої Саксонії було доручено заповнити систему питної води корабля. Інсайдери виключають можливість того, що резервуари з питною водою могли випадково заповнити неправильно. Шкода була обмеженою - німецькі військовослужбовці дізналися про забруднення на ранній стадії, що дозволило запобігти істотному забрудненню. Очищення всіх систем корабля зайняло б дуже багато часу.
У Міністерстві оборони ФРН зазначили, що в четвер, 20 лютого, було виявлено "можливий інцидент, пов'язаний з безпекою на військово-морському арсеналі у Вільгельмсхафені". Фрегат Hessen перебуває там для проведення планового технічного обслуговування.
За словами, речника "обставини інциденту наразі розслідуються відповідальними військовими та цивільними слідчими органами". Розслідування підтвердила поліція Вільгельмсхафена, а також Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD).
Минулого тижня інспектор військово-морського флоту Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що флот ВМС Німеччини є мішенню диверсантів. За його словами, "ми бачили руйнування, тобто саботаж, у більш ніж одному підрозділі", тому на верфях було вжито відповідних заходів.
Він додав, що спроби диверсій будуть не лише на кораблях, а і на території військово-морських баз.
Диверсії на військових об'єктах Німеччини
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, німецькі спецслужби регулярно попереджають про зростання небезпеки шпигунства і диверсій на теренах країни.
Згідно з дослідженнями телерадіокомпаній WDR, NDR і видання Süddeutsche Zeitung, в середині січня на фрегаті Emden стався підозрілий випадок саботажу: невідомі особи закинули до силової установки десятки кілограмів металевої стружки. Забруднення було виявлене під час перевірки на верфі суднобудівної компанії Blohm+Voss незадовго до того, як судно вперше вийшло у море.
Корабель був повністю очищений перед перед введенням в експлуатацію. На думку військово-морських експертів, такі шматки металу можуть завдати кораблю значної шкоди, якщо їх не виявити. У випадку з корветом вони могли б надовго затримати його передачу Бундесверу.
Крім того, як повідомлялося, нещодавно у місті Росток невідомі обрізали кабелі на борту тральщика, що виявляє міни. Прокуратура займається розслідуванням інциденту, основна версія - саботаж.
У січні над авіабазою Швезінг неодноразово виявляли невідомі безпілотники. На базі проходять підготовку українські військові.
А у серпні минулого року невідомі намагалися забруднити питну воду на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен.
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