У Німеччині розслідують можливу диверсію проти судна ВМФ, - Spiegel

Прокуратура у німецькому Ростоку, ймовірно, проводить розслідування за підозрою у диверсії проти судна військового флоту Німеччини. Інцидент стався ще у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За даними ЗМІ, минулого року, під час стоянки на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, тральщику-шукачу мін хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна. Однак експерти виключили версію про спробу їхньої крадіжки, наразі основна версія - саботаж.
Зазначається, що цей інцидент став другим підозрілим випадком на флоті за відносно короткий проміжок часу. Адже з’ясувалося, що наприкінці 2024 року невідомі особи намагалися завдати серйозної шкоди нещодавно добудованому корвету Emden.
Тоді у його рухову систему було скинуто десятки кілограмів дрібних металевих елементів. Якби цього ніхто не помітив, вони б завдали великої шкоди під час руху і корабель виявився би виведеним з ладу на тривалий час.
У прокуратурі Ростока на запит Spiegel підтвердили, що ведуть розслідування за підозрами у диверсії, але через чутливість питання не можуть дати детальних коментарів.
Варто нагадати, що у квітні минулого року федеральна прокуратура Німеччини заявила про затримання двох російських диверсантів. Їх підозрюють у планах атак на військові об'єкти на території країни, зокрема американські.
За даними ЗМІ, зловмисники хотіли організувати диверсію на армійській базі Графенвер, де українських захисників навчають на американських танках Abrams.
Варто зауважити, що Німеччина є головним союзником України у питанні кількості переданої військової допомоги серед країн Європи. Також на її території навчають українських солдатів.
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