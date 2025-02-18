В Германии расследуют возможную диверсию против судна ВМФ, - Spiegel

По данным СМИ, в прошлом году, во время стоянки на верфи Tamsen в Ростоке на Балтийском море, тральщику-искателю мин кто-то обрезал кабели, расположенные за внешними люками судна. Однако эксперты исключили версию о попытке их кражи, пока основная версия - саботаж.

Отмечается, что этот инцидент стал вторым подозрительным случаем на флоте за относительно короткий промежуток времени. Ведь выяснилось, что в конце 2024 года неизвестные лица пытались нанести серьезный ущерб недавно достроенному корвету Emden.

Тогда в его двигательную систему были сброшены десятки килограммов мелких металлических элементов. Если бы этого никто не заметил, они бы нанесли большой вред во время движения и корабль оказался бы выведенным из строя на длительное время.

В прокуратуре Ростока на запрос Spiegel подтвердили, что ведут расследование по подозрениям в диверсии, но из-за чувствительности вопроса не могут дать подробных комментариев.

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года федеральная прокуратура Германии заявила о задержании двух российских диверсантов. Их подозревают в планах атак на военные объекты на территории страны, в частности американские.

По данным СМИ, злоумышленники хотели организовать диверсию на армейской базе Графенвер, где украинских защитников обучают на американских танках Abrams.