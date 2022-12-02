У Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів: що сталося і до чого тут Україна

"Крістіне Ламбрехт, яка є представником Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, зіткнувся з критикою через повільне розгортання витрат на оборону, попри абсолютно новий спеціальний фонд озброєння в 100 мільярдів євро. Невдоволеність загострилась після того, як з'ясувалося, що вона не змогла швидко закупити нові необхідні боєприпаси для ЗС Німеччини", - пише видання.

Як зазначають ЗМІ, з огляду на те, що про нестачу боєприпасів було відомо ще з моменту вступу Ламбрехт на посаду в грудні минулого року, ця ситуація лише погіршилася.

Оскільки, як пише Politico, Німеччина передала Україні таку зброю, як Panzerhaubitze 2000, та відповідні боєприпаси. Тож тепер стає незрозумілим, як надалі будуть забезпечуватись передані гаубиці Україні.