UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів: що сталося і до чого тут Україна

Фото: глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт опинилася під сильним тиском. В уряді критикують міністра через брак боєприпасів у Бундесвері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Крістіне Ламбрехт, яка є представником Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, зіткнувся з критикою через повільне розгортання витрат на оборону, попри абсолютно новий спеціальний фонд озброєння в 100 мільярдів євро. Невдоволеність загострилась після того, як з'ясувалося, що вона не змогла швидко закупити нові необхідні боєприпаси для ЗС Німеччини", - пише видання.

Як зазначають ЗМІ, з огляду на те, що про нестачу боєприпасів було відомо ще з моменту вступу Ламбрехт на посаду в грудні минулого року, ця ситуація лише погіршилася.

Оскільки, як пише Politico, Німеччина передала Україні таку зброю, як Panzerhaubitze 2000, та відповідні боєприпаси. Тож тепер стає незрозумілим, як надалі будуть забезпечуватись передані гаубиці Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки.

Додамо, після російського вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БундесверВійськова допомога