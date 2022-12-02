В Германии разгорелся скандал из-за нехватки боеприпасов: что произошло и при чем здесь Украина

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт оказалась под сильнейшим давлением. В правительстве критикуют министра из-за нехватки боеприпасов в Бундесвере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
"Кристине Ламбрехт, являющаяся представителем Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, столкнулся с критикой из-за медленного развертывания расходов на оборону, несмотря на совершенно новый специальный фонд вооружения в 100 миллиардов евро. Недовольство обострилось после того, как выяснилось, она не смогла быстро закупить новые необходимые боеприпасы для ВС Германии", - пишет издание.
Как отмечают СМИ, учитывая, что о нехватке боеприпасов было известно еще с момента вступления Ламбрехт в должность в декабре прошлого года, эта ситуация только ухудшилась.
Поскольку, как пишет Politico, Германия передала Украине такое оружие как Panzerhaubitze 2000 и соответствующие боеприпасы. Теперь становится непонятным, как в дальнейшем будут обеспечиваться переданные гаубицы Украине.
Напомним, ранее стало известно о том, что парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупку нового вооружения и военной техники.
После российского вторжения канцлер Германии Олаф Шольц объявил о масштабном перевооружении и специальной программе для Бундесвера на сумму 100 млрд евро.
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