У Німеччині на Різдво посилили заходи безпеки через загрозу терактів

Напередодні Різдва правоохоронці перевірятимуть усіх відвідувачів Кельнського собору на предмет безпеки і рекомендували їм приходити на служби раніше.

Поліція заявила, що не може повідомити подробиць, посилаючись на розслідування, що триває.

Останніми тижнями міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попереджала про зростаючу загрозу ісламістського насильства в Німеччині та інших країнах Європи, оскільки війна між Ізраїлем і ХАМАСом збільшує ризик радикалізації.

Теракти в Європі на Різдво

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що ісламістський терористичний осередок планував кілька нападів у Кельні, Відні та Мадриді. Метою могли стати різдвяні церковні служби.

При цьому в Австрії посилили заходи безпеки на Різдво через можливі теракти.

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