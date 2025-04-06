У Німеччині пройдуть масштабні навчання на випадок нападу Росії на НАТО

Як пише видання, у вересні цього року Бундесвер проведе масштабні навчання у Гамбурзі. Вони будуть сфокусовані на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією.

Зазначається, що Гамбург є портовим містом, і через це буде відігравати дуже важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи.

Маневри під назвою Red Storm Bravo розпочнуться 25 вересня і мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові будуть відпрацьовувати пересування військових через місто, організацію медичної допомоги та евакуації поранених.

Чим важливий Гамбург

Гамбург є важливим логістичним центром для НАТО завдяки своєму стратегічному розташуванню на півночі Німеччини, поблизу важливих морських шляхів та кордонів з країнами Скандинавії і Східної Європи.

Місто має один з найбільших портів Європи, що забезпечує ефективне транспортування вантажів, зокрема військових матеріалів, через Балтійське море. Це робить Гамбург ключовим вузлом для перекидання сил НАТО до країн, які можуть бути під загрозою агресії, а також для швидкого реагування на кризові ситуації.

Завдяки розвиненій інфраструктурі, включаючи порти, аеропорти та залізничні зв'язки, Гамбург відіграє важливу роль у забезпеченні оперативної мобільності альянсу. У разі конфлікту місто може стати основним хабом для логістики та постачання військових сил на східний фронт, що робить його важливим для забезпечення швидкої доставки техніки, озброєнь та інших ресурсів. Це дозволяє НАТО оперативно зміцнювати свої позиції в Європі в разі загрози з боку Росії або інших агресорів.

Путін готується до війни з НАТО

Варто нагадати, що у новій доповіді Бундесверу йдеться про те, що російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО. Зокрема, про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.

А ось президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. На його думку, у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.