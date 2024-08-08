В Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

Зауважимо, що рішення про передачу танків Leopard від початку дуже важко давалося Берліну. Зрештою дійшло навіть до таких аргументів, як "німецька зброя не повинна стріляти по росіянах".

Однак з часом німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що він дозволив Україні використовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, чому Шольц не хоче знімати обмеження на удари по Росії німецькою зброєю.

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