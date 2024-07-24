Шольц пояснив, чому не хоче знімати обмеження на удари по Росії німецькою зброєю
Німеччина не змінюватиме свою позицію щодо обмежень на удари по Росії наданою Україні зброєю. Берлін не хоче робити кроків, які можуть призвести до ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує Welt та DW.
"Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", - сказав він.
За словами канцлера, виходячи з цієї позиції, Німеччина "чітко вказує", які типи зброї вона може передавати Україні, а які ні.
Шольц також зазначив, що він дозволив Україні використовувати дану зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю. Він наголосив, що таке рішення було ухвалене, аби не дозволити Росії використовувати кордонну зону для масованих атак на Харків.
Канцлер Німеччини підкреслив, що Берлін не буде своїми літаками та ракетами обстрілювати Росію і направляти військових на територію України.
Він також додав, що потрібно підтримувати процеси, які приведуть до миру.
Обмеження на удари по Росії
Нагадаємо, що у травні 2024 року низка союзників України дозволила використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Це сталося на тлі наступу окупантів на півночі Харківської області.
Проте партнери встановили обмеження на удари. Зокрема, США та Німеччини дозволили Україні атакувати військові об'єкти РФ у прикордонній зоні, щоб попередили нові атаки ворога.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав союзників зняти обмеження на удари по Росії. Він заяви, що російські аеродроми, з яких атакують Україну, повинні бути знищені.
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