RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

Фото: глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После получения Украиной западного оружия оно становится - украинским. Это правило распространяется и на немецкие танки Leopard 2.

Об этом заявил глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ.

 

Заметим, что решение о передаче танков Leopard с самого начала очень тяжело давалось Берлину. В конце концов, дошло даже до таких аргументов, как "немецкое оружие не должно стрелять по россиянам".

Однако со временем немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что он разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью.

Напомним, что РБК-Украина писало, почему Шольц не хочет снимать ограничения на удары по России немецким оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныТанк Leopard