В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

Заметим, что решение о передаче танков Leopard с самого начала очень тяжело давалось Берлину. В конце концов, дошло даже до таких аргументов, как "немецкое оружие не должно стрелять по россиянам".

Однако со временем немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что он разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью.

Напомним, что РБК-Украина писало, почему Шольц не хочет снимать ограничения на удары по России немецким оружием.

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