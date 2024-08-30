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В Німеччині пролунав вибух на оборонному підприємстві, є постраждалі

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Двоє співробітників отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

Зазначається, що місце вже працюють рятувальні вертольоти, правоохоронці та пожежники. 

Причини вибуху наразі невідомі. 

Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, своєю чергою, має дві дочірні компанії в Тройсдорфі:

  • Dynitec;
  • DynaEnergetics.

Diehl Defense

Diehl Defense - німецька компанія, що спеціалізується на виробництві високотехнологічного оборонного обладнання. Заснована у 1902 році, компанія є частиною конгломерату Diehl, який охоплює різні сектори, включаючи оборону, авіацію та технології. Diehl Defense займається розробкою та виробництвом систем протиповітряної оборони, керованих ракет, бойових систем та інших високотехнологічних рішень для захисту та безпеки.

Компанія відзначається інноваціями у сфері ракетних систем і технологій протиракетної оборони. Одним з ключових продуктів є система протиповітряної оборони IRIS-T. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Німеччині стався вибух на хімзаводі. Тоді ж поранення отримали 14 людей.

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