У Німеччині привітали заявку України на вступ до НАТО, але вказали на "нюанс"

сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

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