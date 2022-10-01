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У Німеччині привітали заявку України на вступ до НАТО, але вказали на "нюанс"

Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ України в НАТО. Однак, слід наголосити, що рішення щодо її прийняття мають ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яку цитує Тagesschau.

сказала міністр, перебуваючись з візитом у Кишиневі.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, однак процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

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