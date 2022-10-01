В Германии приветствовали заявку Украины на вступление в НАТО, но указали на "нюанс"

сказала министр, находясь с визитом в Кишиневе.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Отметим, что решение Украины уже поддержали четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.

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