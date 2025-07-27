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У Німеччині поїзд зійшов з рейок: троє загиблих, десятки поранених

Ілюстративне фото: у Німеччині зійшов із рейок поїзд (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У Німеччині 27 липня пасажирський поїзд зійшов з рейок у Баден-Вюртемберзі. Щонайменше три людини загинули, десятки дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За даними поліції, з рейок зійшли два вагони регіонального експреса Deutsche Bahn. Поїзд, у якому було 100 осіб, їхав із Зігмарінгена в Ульм.

Крім трьох загиблих відомо щонайменше про 34 постраждалих. Частина поїзда внаслідок аварії перекинулася на бік.

На місце події прибули поліція, пожежна охорона та рятувальні служби. Причину аварії встановлюють. За попередніми даними, вагони могли зійти з рейок через сильну грозу.

"Тут пройшли сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною також стали сильний дощ і викликаний ним зсув ґрунту", - повідомив міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

Інша залізнична катастрофа в Німеччині

Нагадаємо, у 2022 році в Німеччині теж зійшов з рейок пасажирський поїзд. Це сталося в районі індустріального парку Лойзахауен в Альпах. Кілька вагонів перекинулося, а частина впала на насип.

Тоді внаслідок катастрофи загинули чотири людини, 60 пасажирів дістали поранення.

У поїзді на момент події було багато студентів, оскільки це сталося під час канікул.

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