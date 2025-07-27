У Німеччині поїзд зійшов з рейок: троє загиблих, десятки поранених

За даними поліції, з рейок зійшли два вагони регіонального експреса Deutsche Bahn. Поїзд, у якому було 100 осіб, їхав із Зігмарінгена в Ульм.

Крім трьох загиблих відомо щонайменше про 34 постраждалих. Частина поїзда внаслідок аварії перекинулася на бік.

На місце події прибули поліція, пожежна охорона та рятувальні служби. Причину аварії встановлюють. За попередніми даними, вагони могли зійти з рейок через сильну грозу.

"Тут пройшли сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною також стали сильний дощ і викликаний ним зсув ґрунту", - повідомив міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль.