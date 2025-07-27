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В Германии поезд сошел с рельсов: трое погибших, десятки раненых

Иллюстративное фото: в Германии сошел с рельсов поезд (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Германии 27 июля пассажирский поезд сошел с рельсов в Баден-Вюртемберге. Как минимум три человека погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным полиции, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn. Поезд, в котором было 100 человек, ехал из Зигмарингена в Ульм.

Кроме трех погибших известно минимум о 34 пострадавших. Часть поезда в результате аварии перевернулась на бок.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная охрана и спасательные службы. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.

"Здесь прошли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной также стали сильный дождь и вызванный им оползень", - сообщил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

Другая железнодорожная катастрофа в Германии

Напомним, в 2022 году в Германии тоже сошел с рельсов пассажирский поезд. Это случилось в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Несколько вагонов перевернулось, а часть упала на насыпь.

Тогда в результате катастрофы погибли четыре человека, 60 пассажиров получили ранения.

В поезде на момент происшествия было много студентов, поскольку это случилось во время каникул.

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