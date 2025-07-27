В Германии поезд сошел с рельсов: трое погибших, десятки раненых

По данным полиции, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn. Поезд, в котором было 100 человек, ехал из Зигмарингена в Ульм.

Кроме трех погибших известно минимум о 34 пострадавших. Часть поезда в результате аварии перевернулась на бок.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная охрана и спасательные службы. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.

"Здесь прошли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной также стали сильный дождь и вызванный им оползень", - сообщил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.