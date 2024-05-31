У Німеччині пояснили, чому різко змінили позицію щодо ударів України по РФ

Удари по Росії

На тлі російського наступу на Харківську область почастішали дискусії про те, що варто дозволити Україні атакувати цілі на території Росії західною зброєю.

Наразі дозвіл Україні використовувати їх зброю для ударів по цілях у Росії надали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, країни Балтії та США.

Нагадаємо, що сьогодні в США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії.

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