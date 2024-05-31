В Германии объяснили, почему резко изменили позицию по ударам Украины по РФ

Удары по России

На фоне российского наступления на Харьковскую область участились дискуссии о том, что следует разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием.

Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.

Напомним, что сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.

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