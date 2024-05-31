В Германии объяснили, почему резко изменили позицию по ударам Украины по РФ

Германия смягчила запрет для Украины на удары своим оружием по Российской Федерации. К этому привела адаптация страны к новым условиям войны.
Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.
"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", - сказал он.
На фоне российского наступления на Харьковскую область участились дискуссии о том, что следует разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием.
Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.
Напомним, что сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.
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