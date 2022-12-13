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У Німеччині повідомили про відновлення постачання зброї в Україну

Фото: у Німеччині повідомили про відновлення постачання зброї в Україну (facebook.com / CinCAFU)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина продовжила постачання зброї Україні, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit, про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Представниця Бундестагу наголосила, що особисто вона виступає також за постачання Україні сучасних танків Leopard та Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.

За словами Штрак-Циммерман, їхнє надання зараз просто необхідне і вона більше "не бачить причин не робити цього".

"В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, що США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Ми писали, що Україна закликає Німеччину передати танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot та БМП Marder, продемонструвавши цим своє лідерство серед країн-партнерів.

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Зброя в Україні