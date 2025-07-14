У Німеччині посилять умови для отримання соцдопомоги: що чекає біженців з України

Йдеться про виплати за програмою Bürgergeld (ред. - гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Як підкреслив Мерц, допомога залишиться для тих, хто дійсно її потребує, але претенденти повинні виконувати свої обов’язки.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - наголосив він.

За словами канцлера, уряд розглядає варіанти скорочення витрат: можуть обмежити розмір оплати за житло або перевіряти розмір житлової площі, яку орендує отримувач допомоги.

Крім того, з 2026 року Німеччина планує поступовий перехід до нової системи - замість "грошей для громадян" хочуть запровадити базовий дохід. Це має забезпечити допомогу лише тим, хто її реально потребує.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", - заявив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Водночас він зазначив, що у випадках, коли людина раптово втрачає роботу, вона має отримати підтримку для швидкого повернення на ринок праці. Але для тих, хто може працювати, але уникає цього або підробляє неофіційно, правила мають стати жорсткішими.