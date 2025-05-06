Які зміни чекають українських біженців у Німеччині найближчим часом: думка експерта

У Німеччині готують зміни для українських біженців. Очікується скорочення соцвиплат і жорсткіші умови підтримки.

Про це заявив екс-консул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко у матеріалі РБК-Україна.

Українці, які знайшли тимчасовий захист у Німеччині, вже найближчим часом можуть зіткнутися зі зменшенням соціальної підтримки.

За його словами, влада країни планує скорочення виплат не лише для українців, а й для всіх отримувачів соціальної допомоги.

"Вони будуть стовідсотково згортати соціальну підтримку, і це було ясно і до виборів.. Вони вже говорять про те, що українські шукачі захисту будуть утримувати менше соціальних виплат, буде більше штрафних санкцій за безробіття", - зазначив він.

У політичному дискурсі Німеччини останніми роками зростає жорсткість щодо міграційної політики.

Ще у 2022 році лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц викликав хвилю обурення, назвавши українських біженців "туристами на соціальному забезпеченні".

Попри публічні вибачення, риторика партії щодо посилення контролю та скорочення витрат не змінилася.