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Які зміни чекають українських біженців у Німеччині найближчим часом: думка експерта

Вівторок 06 травня 2025 08:50
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Які зміни чекають українських біженців у Німеччині найближчим часом: думка експерта Фото: Чого чекати українцям у Німеччині найближчим часом (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

У Німеччині готують зміни для українських біженців. Очікується скорочення соцвиплат і жорсткіші умови підтримки.

Про це заявив екс-консул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко у матеріалі РБК-Україна.

Українці, які знайшли тимчасовий захист у Німеччині, вже найближчим часом можуть зіткнутися зі зменшенням соціальної підтримки.

За його словами, влада країни планує скорочення виплат не лише для українців, а й для всіх отримувачів соціальної допомоги.

"Вони будуть стовідсотково згортати соціальну підтримку, і це було ясно і до виборів.. Вони вже говорять про те, що українські шукачі захисту будуть утримувати менше соціальних виплат, буде більше штрафних санкцій за безробіття", - зазначив він.

У політичному дискурсі Німеччини останніми роками зростає жорсткість щодо міграційної політики.

Ще у 2022 році лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц викликав хвилю обурення, назвавши українських біженців "туристами на соціальному забезпеченні".

Попри публічні вибачення, риторика партії щодо посилення контролю та скорочення витрат не змінилася.

Що зміниться для біженців

Новий уряд, який очолив Фрідріх Мерц, планує зменшити кількість заяв на притулок до менш ніж 100 тисяч щорічно.

Йдеться також про розширення депортацій, призупинення програм возз’єднання сімей і нові обмеження на кордонах.

За словами Мерца, інфраструктура країни вже не витримує нинішнього навантаження. Наразі тривають переговори з сусідніми державами щодо реалізації цих змін.

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