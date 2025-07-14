В Германии ужесточат условия для получения соцпомощи: что ждет беженцев из Украины

Речь идет о выплатах по программе Bürgergeld (ред. - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Как подчеркнул Мерц, помощь останется для тех, кто действительно в ней нуждается, но претенденты должны выполнять свои обязанности.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул он.

По словам канцлера, правительство рассматривает варианты сокращения расходов: могут ограничить размер оплаты за жилье или проверять размер жилой площади, которую арендует получатель помощи.

Кроме того, с 2026 года Германия планирует постепенный переход к новой системе - вместо "денег для граждан" хотят ввести базовый доход. Это должно обеспечить помощь только тем, кто в ней реально нуждается.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", - заявил Мерц, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

В то же время он отметил, что в случаях, когда человек внезапно теряет работу, он должен получить поддержку для быстрого возвращения на рынок труда. Но для тех, кто может работать, но избегает этого или подрабатывает неофициально, правила должны стать более жесткими.