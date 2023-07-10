У Німеччині не погодились із текстом заяви щодо відносин України та НАТО, - Bild

Згідно з конфіденційним документом уряду Німеччини, США заявили про свою згоду відмовитися від "Плану дій щодо членства" для України за "умови проведення подальших реформ".

"Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, щойно закінчаться військові дії", - заявив дипломат на умовах анонімності.

При цьому видання повідомляє, що в документі також ідеться, що Німеччина "не погодиться з жодними формулюваннями, які створювали б враження про "практично повне приєднання України". Про "перегляд бухарестського рішення 2008 року" для німецького уряду "не може бути й мови".

Тому Німеччина не погодиться "ні зі згадкою запрошення", ні зі згадкою "законного місця України в НАТО" в підсумковому документі НАТО.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що держави-члени НАТО досягли консенсусу, за винятком Плану дій щодо членства для України при вступі до Альянсу.

Можливість членства України у Північноатлантичному альянсі без виконання Плану дій щодо членства почала активно обговорюватися перед самітом НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент США Джо Байден підтримав ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.