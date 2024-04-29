У Німеччині починається суд над "громадянами Рейху", які планували держпереворот і союз з Росією

Сьогодні у Німеччині розпочинається перший з трьох судових процесів, пов’язаних із плануванням ультраправим конспірологічним рухом державного перевороту. Члени руху відкидають післявоєнну Німеччину, вони мали на меті домовитися про новий договір із союзниками у Другій світовій війні, зокрема з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Десятьох ватажків руху судитимуть 21 травня у Франкфурті. Ще вісім підозрюваних членів організації постануть перед судом у Мюнхені з 18 червня.

Ймовірне військове відділення цієї групи має постати перед судом у Штутгарті 29 квітня. Дев’ятьох обвинувачених представляють 22 адвокати. У справі фігурують понад 300 свідків, у тому числі 270 поліцейських.

Поліція розкрила змову під час серії загальнонаціональних рейдів 7 грудня 2022 року.

Близько 25 осіб було заарештовано та зараз перебувають під вартою в очікуванні майбутніх судів.

В них було конфісковано понад 380 одиниць вогнепальної зброї та майже 150 тисяч боєприпасів.

Ватажком угруповання є Генріх XIII принц Ройс, 72-річний агент з нерухомості з Франкфурта та нащадок аристократичної родини. Прихильники нібито призначили його на роль тимчасового глави німецької держави.

Групу звинувачують у плануванні штурму німецького парламенту та затриманні відомих політиків, зокрема канцлера Олафа Шольца, міністра закордонних справ Анналени Бербок і лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца.

Серед ватажків також Біргіт Малсак-Вінкманн, суддя та колишня представниця ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у федеральному парламенті. Після перевороту вона нібито мала стати міністром юстиції.

Погляди "Громадян Рейху"

Учасники змови не погоджуються з існуванням післявоєнної Німеччини, стверджуючи, що вона була створена та контрольована союзними державами, які перемогли у Другій світовій війні.

Принц Ройс і його прихильники вірять, що Німеччиною керує "глибинна держава", яка планує вбити сотні дітей і підлітків. Наприклад, група вважала, що повені в німецькій долині Ар у 2021 році були спробою приховати вже скоєні вбивства шляхом затоплення старих державних бункерів. Прихильники Ройсса говорили про 600 загиблих дітей.

Федеральна прокуратура стверджує, що група планувала насильницький державний переворот і мала на меті домовитися про новий договір із союзниками у Другій світовій війні, зокрема з Росією. Члени групи нібито тренувалися володіти вогнепальною зброєю та проводили розвідувальні місії в Бундестазі.

Масштаби поширення

Німецькі спецслужби підрахували, що рух "Reichsbürger" налічує близько 20 000 осіб у Німеччині, з яких 2300 описані як "готові до застосування насильства". Спільними для них є ксенофобські та антисемітські переконання. Вони відкидають демократію і мають промонархічні погляди.

Нещодавно розпочався судовий розгляд проти активістів "Reichsbürger", звинувачених у погрозах викраденням міністру охорони здоров'я Німеччини Карлу Лаутербаху у зв'язку з діяльністю уряду щодо припинення пандемії COVID-19.

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