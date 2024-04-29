В Германии начинается суд над "гражданами Рейха", планировавшими госпереворот и союз с Россией

Сегодня в Германии начинается первый из трех судебных процессов, связанных с планированием ультраправым конспирологическим движением государственного переворота. Члены движения отвергают послевоенную Германию, их целью было договориться о новом договоре с союзниками во Второй мировой войне, в частности с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Десятерых предводителей движения будут судить 21 мая во Франкфурте. Еще восемь подозреваемых членов организации предстанут перед судом в Мюнхене с 18 июня.

Вероятное военное отделение этой группы должно предстать перед судом в Штутгарте 29 апреля. Девятерых обвиняемых представляют 22 адвоката. В деле фигурируют более 300 свидетелей, в том числе 270 полицейских.

Полиция раскрыла заговор во время серии общенациональных рейдов 7 декабря 2022 года.

Около 25 человек были арестованы и находятся под стражей в ожидании будущих судов.

У них было конфисковано более 380 единиц огнестрельного оружия и около 150 тысяч боеприпасов.

Главарем группировки является Генрих XIII принц Ройс, 72-летний агент по недвижимости из Франкфурта, потомок аристократической семьи. Сторонники якобы назначили его на роль временного главы германского государства.

Группа обвиняется в планировании штурма немецкого парламента и задержании известных политиков, в частности канцлера Олафа Шольца, министра иностранных дел Анналены Бербок и лидера консервативной оппозиции Фридриха Мерца.

Среди главарей также Биргит Малсак-Винкманн, судья и бывшая представительница ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в федеральном парламенте. После переворота она якобы должна стать министром юстиции.

Взгляды "Граждан Рейха"

Участники заговора не согласны с существованием послевоенной Германии, утверждая, что она была создана и контролирована союзными государствами, победившими во Второй мировой войне.

Принц Ройс и его поклонники верят, что Германией руководит "глубинное государство", которое планирует убить сотни детей и подростков. К примеру, группа считала, что наводнения в немецкой долине Ар в 2021 году были попыткой скрыть уже совершенные убийства путем затопления старых государственных бункеров. Поклонники Ройса говорили о 600 погибших детях.

Федеральная прокуратура утверждает, что группа планировала насильственный государственный переворот и преследовала цель договориться о новом договоре с союзниками во Второй мировой войне, в том числе с Россией. Члены группы якобы тренировались владеть огнестрельным оружием и проводили разведывательные миссии в Бундестаге.

Масштабы распространения

Немецкие спецслужбы подсчитали, что движение Reichsbürger насчитывает около 20 000 человек в Германии, из которых 2300 описаны как "готовые к применению насилия". Общими для них являются ксенофобские и антисемитские убеждения. Они отвергают демократию и имеют промонархические взгляды.

Недавно началось судебное разбирательство против активистов "Reichsbürger", обвиненных в угрозах похищением министру здравоохранения Германии Карлу Лаутербаху в связи с деятельностью правительства по прекращению пандемии COVID-19.

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