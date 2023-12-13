Путчисти в Німеччині планували повалити уряд і домовитися з РФ про "новий порядок"

Правоохоронці Німеччини висунули звинувачення групі екстремістів, які планували згорнути владу в країні і домовитися з Росією про "новий порядок".

Про це заявив німецький прокурор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Влада Німеччини висунула обвинувачення 27 людям у злочинах, включно з тероризмом, державною зрадою і замахом на вбивство, за їхню ймовірну участь у минулорічній змові з метою повалення уряду", - йдеться в повідомленні.

В обвинуваченні йдеться про кілька зустрічей змовників із російськими урядовцями у 2022 році та в їхньому намірі залучити Москву до створення в Німеччині "нового правила".

Прокурор заявив, що обвинувачені належали до терористичної організації, заснованої наприкінці липня 2021 року, метою якої було насильницьке усунення чинного державного ладу в Німеччині та заміна його власною формою правління.

Деталі путчу

Усі обвинувачені належали до екстремістського руху "Рейхсбюргер" - еклектичного угруповання змовників, расових ідеологів і фантазерів, які відкидають легітимність сучасної демократичної держави та підтримують такі ідеї, як монархія і пангерманський націоналізм.

Очолювані Генріхом XIII принцом Ройсом ці 27 осіб звинувачуються в накопиченні значних фінансових ресурсів і запасів зброї для здійснення державного перевороту проти демократично обраного уряду в Берліні.

Путч був зосереджений на операції зі штурму будівлі парламенту в Берліні, Рейхстагу, з метою заарештувати парламентаріїв, захопити контроль над військовим радіо і спровокувати загальне повстання по всій Німеччині.

Зв'язки екстремістів із Росією

Після повалення федерального уряду змовники мали намір зв'язатися з російським урядом для переговорів про "новий порядок" у Німеччині.

Як стверджується в обвинувальному висновку, між членами групи і російськими офіційними особами було проведено і здійснено низку зустрічей у дипломатичних приміщеннях у Німеччині і, принаймні, в одному нерозкритому місці в Словаччині.

Прокурор уточнив, що йому не вдалося з'ясувати, якою була реакція на це Російської Федерації. Зустріч із російським консулом у Лейпцигу і двома змовниками з групи, що відповідала за закупівлі зброї, була запланована на грудень, але так і не відбулася, оскільки змову було розкрито першою.

Серед обвинувачених - росіянка. Вона сприяла зустрічам із представниками російського уряду, йдеться в обвинувальному висновку.

Вплив РФ у Німеччині

Нагадаємо, нещодавно співробітника німецького Бундесверу було затримано за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Також повідомлялося про те, що в Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Нещодавно глава контррозвідки Німеччини Томас Хальденванг заявив, що у країні фіксують активізацію діяльності в країні російських спецслужб, які у своїй підривній діяльності використовують багатий арсенал методів, у тому числі надзвичайно брутальних.