У Німеччині піймали росіян на пропаганді через інтернет-ЗМІ

За словами неназваного речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини, Red позиціонує себе як "революційну платформу для незалежних журналістів". Втім, як з'ясувалось, вона має тісні зв'язки з російським державним ЗМІ "RT".

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що Red використовується Росією спеціально для маніпулювання інформацією", - додав речник відомства.

Як пояснює Reuters, Red належить турецькій медіакомпанії AFA Medya,, яка, як й її засновник Хусейн Догру, перебувають під санкціями в рамках обмежень проти Росії. Зокрема платформу звинувачують у "підриві демократичного політичного процесу" в Німеччині. Після введення обмежень Red ще у травні оголошувало про своє закриття.