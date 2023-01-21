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В Германии проверят российскую организацию на нарушение санкций

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Берлин, Суббота 21 января 2023 07:20
В Германии проверят российскую организацию на нарушение санкций Фото: В Германии проверят российскую организацию на нарушение санкций (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Германии инициировала проверку Российского дома науки и культуры в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Надзорное ведомство оценит деятельность организации на предмет нарушения закона о санкциях. Работу "Русского дома" обеспечивает Россотрудничество.

Как отмечает агентство, заявление, по которому было инициировано расследование, подал немецкий депутат от партии "Зеленые" Фолькер Бек.

Он предполагает, что в состав организаторов культурного центра входит агентство, которое включено в санкционные списки.

Напомним, страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года.

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